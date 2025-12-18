- 成长
交易:
27
盈利交易:
21 (77.77%)
亏损交易:
6 (22.22%)
最好交易:
14.96 USD
最差交易:
-9.24 USD
毛利:
117.78 USD (8 762 pips)
毛利亏损:
-30.34 USD (1 290 pips)
最大连续赢利:
8 (48.43 USD)
最大连续盈利:
48.43 USD (8)
夏普比率:
0.58
交易活动:
17.27%
最大入金加载:
9.15%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.13
长期交易:
23 (85.19%)
短期交易:
4 (14.81%)
利润因子:
3.88
预期回报:
3.24 USD
平均利润:
5.61 USD
平均损失:
-5.06 USD
最大连续失误:
3 (-17.06 USD)
最大连续亏损:
-17.06 USD (3)
每月增长:
21.70%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.94 USD (5.95%)
相对跌幅:
结余:
5.95% (27.94 USD)
净值:
5.18% (21.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.5K
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|-3
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.96 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +48.43 USD
最大连续亏损: -17.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6978
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 884
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
没有评论
