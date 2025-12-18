СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / El bzari yasser
Yasser El Bzari

El bzari yasser

Yasser El Bzari
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
10.34 USD
Худший трейд:
-8.08 USD
Общая прибыль:
69.13 USD (5 662 pips)
Общий убыток:
-12.12 USD (604 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (43.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
23.35%
Макс. загрузка депозита:
9.15%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.70
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-4.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.08 USD (1)
Прирост в месяц:
14.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.94 USD (2.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.12% (9.94 USD)
По эквити:
5.18% (21.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
EURUSD 2
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 48
EURUSD 0
GBPUSD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.8K
EURUSD -3
GBPUSD 215
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.34 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +43.68 USD
Макс. убыток в серии: -8.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 6978
Exness-MT5Real8
0.80 × 884
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
еще 139...
The minimum deposit amount is $200
Нет отзывов
2025.12.23 19:14 2025.12.23 19:14:18  

The minimum deposit amount is $200

2025.12.22 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 22:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
