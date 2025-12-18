- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
10.34 USD
Худший трейд:
-8.08 USD
Общая прибыль:
69.13 USD (5 662 pips)
Общий убыток:
-12.12 USD (604 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (43.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
23.35%
Макс. загрузка депозита:
9.15%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.70
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-4.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.08 USD (1)
Прирост в месяц:
14.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.94 USD (2.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.12% (9.94 USD)
По эквити:
5.18% (21.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|48
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.8K
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|215
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.34 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +43.68 USD
Макс. убыток в серии: -8.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6978
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 884
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
