- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
42 (48.27%)
Transacciones Irrentables:
45 (51.72%)
Mejor transacción:
20.94 USD
Peor transacción:
-31.78 USD
Beneficio Bruto:
271.70 USD (16 441 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.18 USD (17 092 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (48.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
57.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
19.42%
Carga máxima del depósito:
25.79%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
54 (62.07%)
Transacciones Cortas:
33 (37.93%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-0.88 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-7.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-68.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.20 USD (7)
Crecimiento al mes:
-18.98%
Trading algorítmico:
19%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.48 USD
Máxima:
194.82 USD (37.37%)
Reducción relativa:
De balance:
37.37% (194.82 USD)
De fondos:
12.65% (63.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-73
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-569
|EURUSD
|-74
|GBPUSD
|-8
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.94 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +48.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -68.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6978
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 884
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
