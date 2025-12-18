SeñalesSecciones
Yasser El Bzari

El bzari yasser

Yasser El Bzari
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
42 (48.27%)
Transacciones Irrentables:
45 (51.72%)
Mejor transacción:
20.94 USD
Peor transacción:
-31.78 USD
Beneficio Bruto:
271.70 USD (16 441 pips)
Pérdidas Brutas:
-348.18 USD (17 092 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (48.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
57.58 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
19.42%
Carga máxima del depósito:
25.79%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
54 (62.07%)
Transacciones Cortas:
33 (37.93%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-0.88 USD
Beneficio medio:
6.47 USD
Pérdidas medias:
-7.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-68.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.20 USD (7)
Crecimiento al mes:
-18.98%
Trading algorítmico:
19%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.48 USD
Máxima:
194.82 USD (37.37%)
Reducción relativa:
De balance:
37.37% (194.82 USD)
De fondos:
12.65% (63.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 81
EURUSD 3
GBPUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -73
EURUSD -3
GBPUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -569
EURUSD -74
GBPUSD -8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.94 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +48.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -68.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 6978
Exness-MT5Real8
0.81 × 884
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
otros 139...
