交易:
84
盈利交易:
54 (64.28%)
亏损交易:
30 (35.71%)
最好交易:
19.03 USD
最差交易:
-24.47 USD
毛利:
249.85 USD (42 651 pips)
毛利亏损:
-177.43 USD (4 694 pips)
最大连续赢利:
10 (24.15 USD)
最大连续盈利:
71.17 USD (9)
夏普比率:
0.21
交易活动:
70.98%
最大入金加载:
41.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
71
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.71
长期交易:
39 (46.43%)
短期交易:
45 (53.57%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-5.91 USD
最大连续失误:
5 (-15.38 USD)
最大连续亏损:
-40.97 USD (3)
每月增长:
47.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.02 USD
最大值:
42.23 USD (17.29%)
相对跌幅:
结余:
17.20% (42.23 USD)
净值:
16.77% (39.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|8
|GBPCAD
|7
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|6
|USDCHF
|5
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|EURCAD
|5
|GOLD
|5
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|37
|GBPCAD
|45
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|-37
|EURAUD
|-19
|AUDJPY
|-10
|EURCAD
|15
|GOLD
|-5
|EURUSD
|27
|GBPAUD
|10
|AUDUSD
|-4
|NZDUSD
|-8
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-5
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|2
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|-2
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|579
|GBPCAD
|1.2K
|EURJPY
|96
|CHFJPY
|69
|USDCHF
|-438
|EURAUD
|-606
|AUDJPY
|-261
|EURCAD
|373
|GOLD
|-444
|EURUSD
|452
|GBPAUD
|349
|AUDUSD
|-61
|NZDUSD
|-115
|GBPJPY
|-48
|USDJPY
|-122
|AUDCAD
|96
|CADJPY
|-35
|USDCAD
|84
|NZDCAD
|-36
|BTCUSD
|37K
|GBPUSD
|231
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.03 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +24.15 USD
最大连续亏损: -15.38 USD
