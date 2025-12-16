信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KMG9999
Van Dai Hoang

KMG9999

Van Dai Hoang
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
增长自 2025 48%
EGlobalTrade-Classic
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
84
盈利交易:
54 (64.28%)
亏损交易:
30 (35.71%)
最好交易:
19.03 USD
最差交易:
-24.47 USD
毛利:
249.85 USD (42 651 pips)
毛利亏损:
-177.43 USD (4 694 pips)
最大连续赢利:
10 (24.15 USD)
最大连续盈利:
71.17 USD (9)
夏普比率:
0.21
交易活动:
70.98%
最大入金加载:
41.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
71
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.71
长期交易:
39 (46.43%)
短期交易:
45 (53.57%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
4.63 USD
平均损失:
-5.91 USD
最大连续失误:
5 (-15.38 USD)
最大连续亏损:
-40.97 USD (3)
每月增长:
47.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.02 USD
最大值:
42.23 USD (17.29%)
相对跌幅:
结余:
17.20% (42.23 USD)
净值:
16.77% (39.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP 8
GBPCAD 7
EURJPY 6
CHFJPY 6
USDCHF 5
EURAUD 5
AUDJPY 5
EURCAD 5
GOLD 5
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
GBPJPY 3
USDJPY 3
AUDCAD 2
CADJPY 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
BTCUSD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP 37
GBPCAD 45
EURJPY 3
CHFJPY 3
USDCHF -37
EURAUD -19
AUDJPY -10
EURCAD 15
GOLD -5
EURUSD 27
GBPAUD 10
AUDUSD -4
NZDUSD -8
GBPJPY -3
USDJPY -5
AUDCAD 5
CADJPY 2
USDCAD 3
NZDCAD -2
BTCUSD 4
GBPUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP 579
GBPCAD 1.2K
EURJPY 96
CHFJPY 69
USDCHF -438
EURAUD -606
AUDJPY -261
EURCAD 373
GOLD -444
EURUSD 452
GBPAUD 349
AUDUSD -61
NZDUSD -115
GBPJPY -48
USDJPY -122
AUDCAD 96
CADJPY -35
USDCAD 84
NZDCAD -36
BTCUSD 37K
GBPUSD 231
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.03 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +24.15 USD
最大连续亏损: -15.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.06 × 353
ThreeTrader-Live
1.16 × 62
Bybit-Live
2.86 × 7
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.22 15:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 06:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.21 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 10:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 09:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 08:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册