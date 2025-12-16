СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KMG9999
Van Dai Hoang

KMG9999

Van Dai Hoang
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 48%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
54 (64.28%)
Убыточных трейдов:
30 (35.71%)
Лучший трейд:
19.03 USD
Худший трейд:
-24.47 USD
Общая прибыль:
249.85 USD (42 651 pips)
Общий убыток:
-177.43 USD (4 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (24.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.17 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
70.98%
Макс. загрузка депозита:
41.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
39 (46.43%)
Коротких трейдов:
45 (53.57%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.97 USD (3)
Прирост в месяц:
47.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.02 USD
Максимальная:
42.23 USD (17.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (42.23 USD)
По эквити:
16.77% (39.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 8
GBPCAD 7
EURJPY 6
CHFJPY 6
USDCHF 5
EURAUD 5
AUDJPY 5
EURCAD 5
GOLD 5
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 3
GBPJPY 3
USDJPY 3
AUDCAD 2
CADJPY 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
BTCUSD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 37
GBPCAD 45
EURJPY 3
CHFJPY 3
USDCHF -37
EURAUD -19
AUDJPY -10
EURCAD 15
GOLD -5
EURUSD 27
GBPAUD 10
AUDUSD -4
NZDUSD -8
GBPJPY -3
USDJPY -5
AUDCAD 5
CADJPY 2
USDCAD 3
NZDCAD -2
BTCUSD 4
GBPUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 579
GBPCAD 1.2K
EURJPY 96
CHFJPY 69
USDCHF -438
EURAUD -606
AUDJPY -261
EURCAD 373
GOLD -444
EURUSD 452
GBPAUD 349
AUDUSD -61
NZDUSD -115
GBPJPY -48
USDJPY -122
AUDCAD 96
CADJPY -35
USDCAD 84
NZDCAD -36
BTCUSD 37K
GBPUSD 231
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.03 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +24.15 USD
Макс. убыток в серии: -15.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.06 × 353
ThreeTrader-Live
1.16 × 62
Bybit-Live
2.86 × 7
2025.12.22 15:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 06:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.21 17:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 10:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 10:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 09:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 08:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
