Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
54 (64.28%)
Убыточных трейдов:
30 (35.71%)
Лучший трейд:
19.03 USD
Худший трейд:
-24.47 USD
Общая прибыль:
249.85 USD (42 651 pips)
Общий убыток:
-177.43 USD (4 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (24.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.17 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
70.98%
Макс. загрузка депозита:
41.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
39 (46.43%)
Коротких трейдов:
45 (53.57%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
4.63 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.97 USD (3)
Прирост в месяц:
47.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.02 USD
Максимальная:
42.23 USD (17.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (42.23 USD)
По эквити:
16.77% (39.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|8
|GBPCAD
|7
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|6
|USDCHF
|5
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|EURCAD
|5
|GOLD
|5
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|37
|GBPCAD
|45
|EURJPY
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|-37
|EURAUD
|-19
|AUDJPY
|-10
|EURCAD
|15
|GOLD
|-5
|EURUSD
|27
|GBPAUD
|10
|AUDUSD
|-4
|NZDUSD
|-8
|GBPJPY
|-3
|USDJPY
|-5
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|2
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|-2
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|579
|GBPCAD
|1.2K
|EURJPY
|96
|CHFJPY
|69
|USDCHF
|-438
|EURAUD
|-606
|AUDJPY
|-261
|EURCAD
|373
|GOLD
|-444
|EURUSD
|452
|GBPAUD
|349
|AUDUSD
|-61
|NZDUSD
|-115
|GBPJPY
|-48
|USDJPY
|-122
|AUDCAD
|96
|CADJPY
|-35
|USDCAD
|84
|NZDCAD
|-36
|BTCUSD
|37K
|GBPUSD
|231
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +19.03 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +24.15 USD
Макс. убыток в серии: -15.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.06 × 353
ThreeTrader-Live
|1.16 × 62
Bybit-Live
|2.86 × 7
