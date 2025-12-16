SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KMG9999
Van Dai Hoang

KMG9999

Van Dai Hoang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
0.51 USD
Worst Trade:
-1.00 USD
Profitto lordo:
1.20 USD (169 pips)
Perdita lorda:
-2.13 USD (119 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
95.64%
Massimo carico di deposito:
6.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.00 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.02 USD
Massimale:
1.02 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (1.07 USD)
Per equità:
0.84% (1.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 1
EURUSD 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 0
EURUSD -1
EURJPY 0
GBPAUD 0
AUDUSD -1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 15
EURUSD -100
EURJPY 79
GBPAUD 75
AUDUSD -19
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.51 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.08 × 266
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Non ci sono recensioni
2025.12.16 09:21
Share of trading days is too low
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 08:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 08:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 08:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 08:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
