- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
0.51 USD
Worst Trade:
-1.00 USD
Profitto lordo:
1.20 USD (169 pips)
Perdita lorda:
-2.13 USD (119 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
95.64%
Massimo carico di deposito:
6.04%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
-1.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.00 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.02 USD
Massimale:
1.02 USD (0.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.71% (1.07 USD)
Per equità:
0.84% (1.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|0
|EURUSD
|-1
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|0
|AUDUSD
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|15
|EURUSD
|-100
|EURJPY
|79
|GBPAUD
|75
|AUDUSD
|-19
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.51 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.08 × 266
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
1
0%
5
60%
96%
0.56
-0.19
USD
USD
1%
1:500