- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
9 (60.00%)
亏损交易:
6 (40.00%)
最好交易:
49.21 USD
最差交易:
-33.74 USD
毛利:
71.12 USD (15 276 pips)
毛利亏损:
-65.80 USD (14 655 pips)
最大连续赢利:
4 (1.07 USD)
最大连续盈利:
69.55 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
1.37%
最大入金加载:
2.06%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.16
长期交易:
10 (66.67%)
短期交易:
5 (33.33%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
7.90 USD
平均损失:
-10.97 USD
最大连续失误:
3 (-1.42 USD)
最大连续亏损:
-33.74 USD (1)
每月增长:
0.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.05 USD
最大值:
34.05 USD (0.63%)
相对跌幅:
结余:
0.63% (34.05 USD)
净值:
1.64% (88.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|621
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.21 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.07 USD
最大连续亏损: -1.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapitalLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Subscribe to get consistently profit taking moderate risk. check it.
