- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
9 (60.00%)
損失トレード:
6 (40.00%)
ベストトレード:
49.21 USD
最悪のトレード:
-33.74 USD
総利益:
71.12 USD (15 276 pips)
総損失:
-65.80 USD (14 655 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1.07 USD)
最大連続利益:
69.55 USD (2)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
1.37%
最大入金額:
2.06%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
10 (66.67%)
短いトレード:
5 (33.33%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
7.90 USD
平均損失:
-10.97 USD
最大連続の負け:
3 (-1.42 USD)
最大連続損失:
-33.74 USD (1)
月間成長:
0.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.05 USD
最大の:
34.05 USD (0.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.63% (34.05 USD)
エクイティによる:
1.64% (88.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|621
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.21 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.07 USD
最大連続損失: -1.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Subscribe to get consistently profit taking moderate risk. check it.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
3
0%
15
60%
1%
1.08
0.35
USD
USD
2%
1:200