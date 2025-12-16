СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Genius Amlan New
Alo Sk

Genius Amlan New

Alo Sk
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
0.43 USD
Худший трейд:
-0.67 USD
Общая прибыль:
1.57 USD (1 368 pips)
Общий убыток:
-1.88 USD (1 871 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.07 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
2.85%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
8 (72.73%)
Коротких трейдов:
3 (27.27%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
0.22 USD
Средний убыток:
-0.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.42 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.42 USD
Максимальная:
1.42 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (1.42 USD)
По эквити:
0.26% (13.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -503
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.43 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.07 USD
Макс. убыток в серии: -1.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Subscribe to get consistently profit taking moderate risk. check it.
Нет отзывов
2025.12.24 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 06:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 06:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 05:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 05:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 05:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 05:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Genius Amlan New
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
5.4K
USD
1
0%
11
63%
3%
0.83
-0.03
USD
0%
1:200
Копировать

