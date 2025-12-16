- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
9 (56.25%)
손실 거래:
7 (43.75%)
최고의 거래:
49.21 USD
최악의 거래:
-178.05 USD
총 수익:
71.12 USD (15 276 pips)
총 손실:
-243.85 USD (50 265 pips)
연속 최대 이익:
4 (1.07 USD)
연속 최대 이익:
69.55 USD (2)
샤프 비율:
-0.23
거래 활동:
2.97%
최대 입금량:
2.09%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
41 분
회복 요인:
-0.83
롱(주식매수):
10 (62.50%)
숏(주식차입매도):
6 (37.50%)
수익 요인:
0.29
기대수익:
-10.80 USD
평균 이익:
7.90 USD
평균 손실:
-34.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.42 USD)
연속 최대 손실:
-208.23 USD (2)
월별 성장률:
-3.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
172.73 USD
최대한의:
208.23 USD (3.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.77% (208.23 USD)
자본금별:
4.19% (230.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-173
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-35K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
3
0%
16
56%
3%
0.29
-10.80
USD
USD
4%
1:200