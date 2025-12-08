- 成长
交易:
490
盈利交易:
256 (52.24%)
亏损交易:
234 (47.76%)
最好交易:
4.00 USD
最差交易:
-4.26 USD
毛利:
985.88 USD (154 337 pips)
毛利亏损:
-925.37 USD (140 911 pips)
最大连续赢利:
130 (501.62 USD)
最大连续盈利:
501.62 USD (130)
夏普比率:
0.04
交易活动:
91.73%
最大入金加载:
7.23%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
221
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.10
长期交易:
47 (9.59%)
短期交易:
443 (90.41%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
3.85 USD
平均损失:
-3.95 USD
最大连续失误:
108 (-420.96 USD)
最大连续亏损:
-420.96 USD (108)
每月增长:
-2.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
49.85 USD
最大值:
576.72 USD (21.60%)
相对跌幅:
结余:
27.50% (578.04 USD)
净值:
12.09% (249.54 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
AUDJPY+
490
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
AUDJPY+
61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
AUDJPY+
13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
