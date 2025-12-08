- Прирост
Всего трейдов:
447
Прибыльных трейдов:
256 (57.27%)
Убыточных трейдов:
191 (42.73%)
Лучший трейд:
4.00 USD
Худший трейд:
-4.26 USD
Общая прибыль:
985.88 USD (154 337 pips)
Общий убыток:
-758.46 USD (115 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (501.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
501.62 USD (130)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
90.28%
Макс. загрузка депозита:
7.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
230
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
47 (10.51%)
Коротких трейдов:
400 (89.49%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
3.85 USD
Средний убыток:
-3.97 USD
Макс. серия проигрышей:
108 (-420.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-420.96 USD (108)
Прирост в месяц:
8.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.85 USD
Максимальная:
423.27 USD (15.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.18% (424.20 USD)
По эквити:
12.09% (249.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY+
|447
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY+
|229
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY+
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
