Negociações:
512
Negociações com lucro:
256 (50.00%)
Negociações com perda:
256 (50.00%)
Melhor negociação:
4.00 USD
Pior negociação:
-4.26 USD
Lucro bruto:
985.88 USD (154 337 pips)
Perda bruta:
-1 010.63 USD (154 120 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
130 (501.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
501.62 USD (130)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
91.73%
Depósito máximo carregado:
7.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
121
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
47 (9.18%)
Negociações curtas:
465 (90.82%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
3.85 USD
Perda média:
-3.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
108 (-420.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-420.96 USD (108)
Crescimento mensal:
-7.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.85 USD
Máximo:
661.98 USD (24.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.59% (663.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.09% (249.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPY+
|512
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPY+
|-25
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPY+
|217
|
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
100%
512
50%
92%
0.97
-0.05
USD
USD
32%
1:500