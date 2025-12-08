SegnaliSezioni
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUDJPY

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
12 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-49.25 USD (7 208 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-178.05
Attività di trading:
51.14%
Massimo carico di deposito:
5.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-4.10 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-4.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-46.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.49 USD (12)
Crescita mensile:
-2.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.25 USD
Massimale:
49.25 USD (2.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.30% (46.85 USD)
Per equità:
6.41% (127.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY+ 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY+ -47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY+ -7.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -46.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.12.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 14:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 14:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
