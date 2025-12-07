- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
19 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
22.78 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
213.35 USD (6 044 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
19 (213.35 USD)
最大连续盈利:
213.35 USD (19)
夏普比率:
2.00
交易活动:
97.53%
最大入金加载:
126.67%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
19 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
11.23 USD
平均利润:
11.23 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
34.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
49.66% (414.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|5
|GBPUSD.p
|3
|CHFSGD.p
|1
|EURUSD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|AUDSGD.p
|1
|CADJPY.p
|1
|GBPCAD.p
|1
|USDJPY.p
|1
|GBPJPY.p
|1
|SGDJPY.p
|1
|NZDCHF.p
|1
|NZDUSD.p
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD.p
|46
|GBPUSD.p
|58
|CHFSGD.p
|8
|EURUSD.p
|11
|GBPNZD.p
|14
|AUDSGD.p
|5
|CADJPY.p
|7
|GBPCAD.p
|4
|USDJPY.p
|9
|GBPJPY.p
|21
|SGDJPY.p
|12
|NZDCHF.p
|7
|NZDUSD.p
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD.p
|1.5K
|GBPUSD.p
|1.3K
|CHFSGD.p
|283
|EURUSD.p
|289
|GBPNZD.p
|599
|AUDSGD.p
|144
|CADJPY.p
|221
|GBPCAD.p
|130
|USDJPY.p
|256
|GBPJPY.p
|657
|SGDJPY.p
|394
|NZDCHF.p
|109
|NZDUSD.p
|216
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.78 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +213.35 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US15-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
34%
0
0
USD
USD
834
USD
USD
3
100%
19
100%
98%
n/a
11.23
USD
USD
50%
1:100