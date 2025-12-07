- Прирост
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
19 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
22.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
213.35 USD (6 044 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
19 (213.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
213.35 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
2.00
Торговая активность:
97.53%
Макс. загрузка депозита:
126.67%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
11.23 USD
Средняя прибыль:
11.23 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
34.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
49.66% (414.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|5
|GBPUSD.p
|3
|CHFSGD.p
|1
|EURUSD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|AUDSGD.p
|1
|CADJPY.p
|1
|GBPCAD.p
|1
|USDJPY.p
|1
|GBPJPY.p
|1
|SGDJPY.p
|1
|NZDCHF.p
|1
|NZDUSD.p
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD.p
|46
|GBPUSD.p
|58
|CHFSGD.p
|8
|EURUSD.p
|11
|GBPNZD.p
|14
|AUDSGD.p
|5
|CADJPY.p
|7
|GBPCAD.p
|4
|USDJPY.p
|9
|GBPJPY.p
|21
|SGDJPY.p
|12
|NZDCHF.p
|7
|NZDUSD.p
|10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD.p
|1.5K
|GBPUSD.p
|1.3K
|CHFSGD.p
|283
|EURUSD.p
|289
|GBPNZD.p
|599
|AUDSGD.p
|144
|CADJPY.p
|221
|GBPCAD.p
|130
|USDJPY.p
|256
|GBPJPY.p
|657
|SGDJPY.p
|394
|NZDCHF.p
|109
|NZDUSD.p
|216
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +213.35 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US15-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
834
USD
USD
3
100%
19
100%
98%
n/a
11.23
USD
USD
50%
1:100