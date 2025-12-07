СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 5
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 5

Fajar Saputra
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 34%
Axi-US15-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
19 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
22.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
213.35 USD (6 044 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
19 (213.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
213.35 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
2.00
Торговая активность:
97.53%
Макс. загрузка депозита:
126.67%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
11.23 USD
Средняя прибыль:
11.23 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
34.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
49.66% (414.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD.p 5
GBPUSD.p 3
CHFSGD.p 1
EURUSD.p 1
GBPNZD.p 1
AUDSGD.p 1
CADJPY.p 1
GBPCAD.p 1
USDJPY.p 1
GBPJPY.p 1
SGDJPY.p 1
NZDCHF.p 1
NZDUSD.p 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD.p 46
GBPUSD.p 58
CHFSGD.p 8
EURUSD.p 11
GBPNZD.p 14
AUDSGD.p 5
CADJPY.p 7
GBPCAD.p 4
USDJPY.p 9
GBPJPY.p 21
SGDJPY.p 12
NZDCHF.p 7
NZDUSD.p 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD.p 1.5K
GBPUSD.p 1.3K
CHFSGD.p 283
EURUSD.p 289
GBPNZD.p 599
AUDSGD.p 144
CADJPY.p 221
GBPCAD.p 130
USDJPY.p 256
GBPJPY.p 657
SGDJPY.p 394
NZDCHF.p 109
NZDUSD.p 216
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +213.35 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US15-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.30 22:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 18:38
Share of trading days is too low
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.