Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 5

Fajar Saputra
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
33 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
Axi-US15-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
19 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
22.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
213.35 USD (6 044 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (213.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
213.35 USD (19)
Índice de Sharpe:
2.00
Atividade de negociação:
97.53%
Depósito máximo carregado:
126.67%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
19 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
11.23 USD
Lucro médio:
11.23 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
34.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.66% (414.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD.p 5
GBPUSD.p 3
CHFSGD.p 1
EURUSD.p 1
GBPNZD.p 1
AUDSGD.p 1
CADJPY.p 1
GBPCAD.p 1
USDJPY.p 1
GBPJPY.p 1
SGDJPY.p 1
NZDCHF.p 1
NZDUSD.p 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD.p 46
GBPUSD.p 58
CHFSGD.p 8
EURUSD.p 11
GBPNZD.p 14
AUDSGD.p 5
CADJPY.p 7
GBPCAD.p 4
USDJPY.p 9
GBPJPY.p 21
SGDJPY.p 12
NZDCHF.p 7
NZDUSD.p 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD.p 1.5K
GBPUSD.p 1.3K
CHFSGD.p 283
EURUSD.p 289
GBPNZD.p 599
AUDSGD.p 144
CADJPY.p 221
GBPCAD.p 130
USDJPY.p 256
GBPJPY.p 657
SGDJPY.p 394
NZDCHF.p 109
NZDUSD.p 216
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +213.35 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US15-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.30 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 18:38
Share of trading days is too low
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Faesa Finance Master Trade 5
33 USD por mês
34%
0
0
USD
843
USD
4
100%
19
100%
98%
n/a
11.23
USD
50%
1:100
