- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
19 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
22.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
213.35 USD (6 044 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (213.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
213.35 USD (19)
Índice de Sharpe:
2.00
Atividade de negociação:
97.53%
Depósito máximo carregado:
126.67%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
19 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
11.23 USD
Lucro médio:
11.23 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
34.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.66% (414.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|5
|GBPUSD.p
|3
|CHFSGD.p
|1
|EURUSD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|AUDSGD.p
|1
|CADJPY.p
|1
|GBPCAD.p
|1
|USDJPY.p
|1
|GBPJPY.p
|1
|SGDJPY.p
|1
|NZDCHF.p
|1
|NZDUSD.p
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD.p
|46
|GBPUSD.p
|58
|CHFSGD.p
|8
|EURUSD.p
|11
|GBPNZD.p
|14
|AUDSGD.p
|5
|CADJPY.p
|7
|GBPCAD.p
|4
|USDJPY.p
|9
|GBPJPY.p
|21
|SGDJPY.p
|12
|NZDCHF.p
|7
|NZDUSD.p
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD.p
|1.5K
|GBPUSD.p
|1.3K
|CHFSGD.p
|283
|EURUSD.p
|289
|GBPNZD.p
|599
|AUDSGD.p
|144
|CADJPY.p
|221
|GBPCAD.p
|130
|USDJPY.p
|256
|GBPJPY.p
|657
|SGDJPY.p
|394
|NZDCHF.p
|109
|NZDUSD.p
|216
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +213.35 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US15-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
843
USD
USD
4
100%
19
100%
98%
n/a
11.23
USD
USD
50%
1:100