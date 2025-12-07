- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
19 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
22.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
213.35 USD (6 044 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
19 (213.35 USD)
最大連続利益:
213.35 USD (19)
シャープレシオ:
2.00
取引アクティビティ:
97.53%
最大入金額:
126.67%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
11.23 USD
平均利益:
11.23 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
34.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
49.66% (414.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD.p
|5
|GBPUSD.p
|3
|CHFSGD.p
|1
|EURUSD.p
|1
|GBPNZD.p
|1
|AUDSGD.p
|1
|CADJPY.p
|1
|GBPCAD.p
|1
|USDJPY.p
|1
|GBPJPY.p
|1
|SGDJPY.p
|1
|NZDCHF.p
|1
|NZDUSD.p
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD.p
|46
|GBPUSD.p
|58
|CHFSGD.p
|8
|EURUSD.p
|11
|GBPNZD.p
|14
|AUDSGD.p
|5
|CADJPY.p
|7
|GBPCAD.p
|4
|USDJPY.p
|9
|GBPJPY.p
|21
|SGDJPY.p
|12
|NZDCHF.p
|7
|NZDUSD.p
|10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD.p
|1.5K
|GBPUSD.p
|1.3K
|CHFSGD.p
|283
|EURUSD.p
|289
|GBPNZD.p
|599
|AUDSGD.p
|144
|CADJPY.p
|221
|GBPCAD.p
|130
|USDJPY.p
|256
|GBPJPY.p
|657
|SGDJPY.p
|394
|NZDCHF.p
|109
|NZDUSD.p
|216
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +213.35 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US15-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
