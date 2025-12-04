- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
15 (36.58%)
亏损交易:
26 (63.41%)
最好交易:
16.52 USD
最差交易:
-13.08 USD
毛利:
35.95 USD (1 624 pips)
毛利亏损:
-102.26 USD (4 215 pips)
最大连续赢利:
3 (0.06 USD)
最大连续盈利:
16.52 USD (1)
夏普比率:
-0.27
交易活动:
24.72%
最大入金加载:
99.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.93
长期交易:
41 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.35
预期回报:
-1.62 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-3.93 USD
最大连续失误:
4 (-5.91 USD)
最大连续亏损:
-26.35 USD (3)
每月增长:
-6.63%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
67.43 USD
最大值:
71.59 USD (7.13%)
相对跌幅:
结余:
7.06% (70.93 USD)
净值:
0.99% (9.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD!
|12
|USDCHF!
|11
|USDJPY!
|6
|EURJPY!
|5
|NZDJPY!
|3
|AUDCAD!
|3
|USDMXN!
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD!
|-20
|USDCHF!
|-31
|USDJPY!
|-13
|EURJPY!
|2
|NZDJPY!
|-1
|AUDCAD!
|-1
|USDMXN!
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD!
|288
|USDCHF!
|-496
|USDJPY!
|-735
|EURJPY!
|441
|NZDJPY!
|-169
|AUDCAD!
|-93
|USDMXN!
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 536 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-7%
0
0
USD
USD
934
USD
USD
3
97%
41
36%
25%
0.35
-1.62
USD
USD
7%
1:100