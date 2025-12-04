信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Quantum Arch
Omid Haddadi

Quantum Arch

Omid Haddadi
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -7%
Forex.com-Live 536
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
15 (36.58%)
亏损交易:
26 (63.41%)
最好交易:
16.52 USD
最差交易:
-13.08 USD
毛利:
35.95 USD (1 624 pips)
毛利亏损:
-102.26 USD (4 215 pips)
最大连续赢利:
3 (0.06 USD)
最大连续盈利:
16.52 USD (1)
夏普比率:
-0.27
交易活动:
24.72%
最大入金加载:
99.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.93
长期交易:
41 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.35
预期回报:
-1.62 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-3.93 USD
最大连续失误:
4 (-5.91 USD)
最大连续亏损:
-26.35 USD (3)
每月增长:
-6.63%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
67.43 USD
最大值:
71.59 USD (7.13%)
相对跌幅:
结余:
7.06% (70.93 USD)
净值:
0.99% (9.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD! 12
USDCHF! 11
USDJPY! 6
EURJPY! 5
NZDJPY! 3
AUDCAD! 3
USDMXN! 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD! -20
USDCHF! -31
USDJPY! -13
EURJPY! 2
NZDJPY! -1
AUDCAD! -1
USDMXN! -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD! 288
USDCHF! -496
USDJPY! -735
EURJPY! 441
NZDJPY! -169
AUDCAD! -93
USDMXN! -1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.52 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +0.06 USD
最大连续亏损: -5.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 536 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.15 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 01:20
Share of trading days is too low
2025.12.05 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
