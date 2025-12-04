- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
15 (36.58%)
Negociações com perda:
26 (63.41%)
Melhor negociação:
16.52 USD
Pior negociação:
-13.08 USD
Lucro bruto:
35.95 USD (1 624 pips)
Perda bruta:
-102.26 USD (4 215 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (0.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.52 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.27
Atividade de negociação:
24.72%
Depósito máximo carregado:
99.42%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.93
Negociações longas:
41 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.35
Valor esperado:
-1.62 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-3.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.35 USD (3)
Crescimento mensal:
-6.63%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
67.43 USD
Máximo:
71.59 USD (7.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.06% (70.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (9.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD!
|12
|USDCHF!
|11
|USDJPY!
|6
|EURJPY!
|5
|NZDJPY!
|3
|AUDCAD!
|3
|USDMXN!
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD!
|-20
|USDCHF!
|-31
|USDJPY!
|-13
|EURJPY!
|2
|NZDJPY!
|-1
|AUDCAD!
|-1
|USDMXN!
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD!
|288
|USDCHF!
|-496
|USDJPY!
|-735
|EURJPY!
|441
|NZDJPY!
|-169
|AUDCAD!
|-93
|USDMXN!
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.52 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +0.06 USD
Máxima perda consecutiva: -5.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 536" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-7%
0
0
USD
USD
934
USD
USD
3
97%
41
36%
25%
0.35
-1.62
USD
USD
7%
1:100