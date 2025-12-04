- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
15 (36.58%)
損失トレード:
26 (63.41%)
ベストトレード:
16.52 USD
最悪のトレード:
-13.08 USD
総利益:
35.95 USD (1 624 pips)
総損失:
-102.26 USD (4 215 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.06 USD)
最大連続利益:
16.52 USD (1)
シャープレシオ:
-0.27
取引アクティビティ:
24.72%
最大入金額:
99.42%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.93
長いトレード:
41 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.35
期待されたペイオフ:
-1.62 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-3.93 USD
最大連続の負け:
4 (-5.91 USD)
最大連続損失:
-26.35 USD (3)
月間成長:
-6.63%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
67.43 USD
最大の:
71.59 USD (7.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.06% (70.93 USD)
エクイティによる:
0.99% (9.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD!
|12
|USDCHF!
|11
|USDJPY!
|6
|EURJPY!
|5
|NZDJPY!
|3
|AUDCAD!
|3
|USDMXN!
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD!
|-20
|USDCHF!
|-31
|USDJPY!
|-13
|EURJPY!
|2
|NZDJPY!
|-1
|AUDCAD!
|-1
|USDMXN!
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD!
|288
|USDCHF!
|-496
|USDJPY!
|-735
|EURJPY!
|441
|NZDJPY!
|-169
|AUDCAD!
|-93
|USDMXN!
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.52 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.06 USD
最大連続損失: -5.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
