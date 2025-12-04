シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Quantum Arch
Omid Haddadi

Quantum Arch

Omid Haddadi
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
Forex.com-Live 536
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
15 (36.58%)
損失トレード:
26 (63.41%)
ベストトレード:
16.52 USD
最悪のトレード:
-13.08 USD
総利益:
35.95 USD (1 624 pips)
総損失:
-102.26 USD (4 215 pips)
最大連続の勝ち:
3 (0.06 USD)
最大連続利益:
16.52 USD (1)
シャープレシオ:
-0.27
取引アクティビティ:
24.72%
最大入金額:
99.42%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.93
長いトレード:
41 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.35
期待されたペイオフ:
-1.62 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-3.93 USD
最大連続の負け:
4 (-5.91 USD)
最大連続損失:
-26.35 USD (3)
月間成長:
-6.63%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
67.43 USD
最大の:
71.59 USD (7.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.06% (70.93 USD)
エクイティによる:
0.99% (9.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD! 12
USDCHF! 11
USDJPY! 6
EURJPY! 5
NZDJPY! 3
AUDCAD! 3
USDMXN! 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD! -20
USDCHF! -31
USDJPY! -13
EURJPY! 2
NZDJPY! -1
AUDCAD! -1
USDMXN! -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD! 288
USDCHF! -496
USDJPY! -735
EURJPY! 441
NZDJPY! -169
AUDCAD! -93
USDMXN! -1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.52 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.06 USD
最大連続損失: -5.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 536"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.15 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 01:20
Share of trading days is too low
2025.12.05 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
