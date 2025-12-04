- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
15 (36.58%)
Убыточных трейдов:
26 (63.41%)
Лучший трейд:
16.52 USD
Худший трейд:
-13.08 USD
Общая прибыль:
35.95 USD (1 624 pips)
Общий убыток:
-102.26 USD (4 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.52 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
24.72%
Макс. загрузка депозита:
99.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.93
Длинных трейдов:
41 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.35
Мат. ожидание:
-1.62 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.35 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.63%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.43 USD
Максимальная:
71.59 USD (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (70.93 USD)
По эквити:
0.99% (9.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD!
|12
|USDCHF!
|11
|USDJPY!
|6
|EURJPY!
|5
|NZDJPY!
|3
|AUDCAD!
|3
|USDMXN!
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD!
|-20
|USDCHF!
|-31
|USDJPY!
|-13
|EURJPY!
|2
|NZDJPY!
|-1
|AUDCAD!
|-1
|USDMXN!
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD!
|288
|USDCHF!
|-496
|USDJPY!
|-735
|EURJPY!
|441
|NZDJPY!
|-169
|AUDCAD!
|-93
|USDMXN!
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.52 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.06 USD
Макс. убыток в серии: -5.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
934
USD
USD
3
97%
41
36%
25%
0.35
-1.62
USD
USD
7%
1:100