Omid Haddadi

Quantum Arch

Omid Haddadi
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -7%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
15 (36.58%)
Убыточных трейдов:
26 (63.41%)
Лучший трейд:
16.52 USD
Худший трейд:
-13.08 USD
Общая прибыль:
35.95 USD (1 624 pips)
Общий убыток:
-102.26 USD (4 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.52 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
24.72%
Макс. загрузка депозита:
99.42%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.93
Длинных трейдов:
41 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.35
Мат. ожидание:
-1.62 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-3.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.35 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.63%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.43 USD
Максимальная:
71.59 USD (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.06% (70.93 USD)
По эквити:
0.99% (9.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD! 12
USDCHF! 11
USDJPY! 6
EURJPY! 5
NZDJPY! 3
AUDCAD! 3
USDMXN! 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD! -20
USDCHF! -31
USDJPY! -13
EURJPY! 2
NZDJPY! -1
AUDCAD! -1
USDMXN! -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD! 288
USDCHF! -496
USDJPY! -735
EURJPY! 441
NZDJPY! -169
AUDCAD! -93
USDMXN! -1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.52 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.06 USD
Макс. убыток в серии: -5.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 536" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 01:20
Share of trading days is too low
2025.12.05 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
