- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
24 (75.00%)
亏损交易:
8 (25.00%)
最好交易:
27.08 USD
最差交易:
-6.39 USD
毛利:
90.45 USD (5 387 pips)
毛利亏损:
-22.07 USD (1 817 pips)
最大连续赢利:
6 (13.77 USD)
最大连续盈利:
27.08 USD (1)
夏普比率:
0.39
交易活动:
46.97%
最大入金加载:
3.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
11 小时
采收率:
9.98
长期交易:
31 (96.88%)
短期交易:
1 (3.13%)
利润因子:
4.10
预期回报:
2.14 USD
平均利润:
3.77 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
2 (-6.85 USD)
最大连续亏损:
-6.85 USD (2)
每月增长:
3.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.85 USD (0.37%)
相对跌幅:
结余:
0.33% (5.89 USD)
净值:
3.24% (60.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOILm
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOILm
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOILm
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.08 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +13.77 USD
最大连续亏损: -6.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
0%
32
75%
47%
4.09
2.14
USD
USD
3%
1:100