Negociações:
32
Negociações com lucro:
24 (75.00%)
Negociações com perda:
8 (25.00%)
Melhor negociação:
27.08 USD
Pior negociação:
-6.39 USD
Lucro bruto:
90.45 USD (5 387 pips)
Perda bruta:
-22.07 USD (1 817 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (13.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.08 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
49.12%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
9.98
Negociações longas:
31 (96.88%)
Negociações curtas:
1 (3.13%)
Fator de lucro:
4.10
Valor esperado:
2.14 USD
Lucro médio:
3.77 USD
Perda média:
-2.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.85 USD (2)
Crescimento mensal:
3.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.85 USD (0.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.33% (5.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.24% (60.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USOILm
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USOILm
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USOILm
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
