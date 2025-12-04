- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
24 (75.00%)
Убыточных трейдов:
8 (25.00%)
Лучший трейд:
27.08 USD
Худший трейд:
-6.39 USD
Общая прибыль:
90.45 USD (5 387 pips)
Общий убыток:
-22.07 USD (1 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (13.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.08 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
42.22%
Макс. загрузка депозита:
3.15%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
9.98
Длинных трейдов:
31 (96.88%)
Коротких трейдов:
1 (3.13%)
Профит фактор:
4.10
Мат. ожидание:
2.14 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.85 USD (2)
Прирост в месяц:
3.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.85 USD (0.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (5.89 USD)
По эквити:
3.24% (60.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOILm
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOILm
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOILm
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.08 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.77 USD
Макс. убыток в серии: -6.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
