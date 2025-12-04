- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
24 (75.00%)
損失トレード:
8 (25.00%)
ベストトレード:
27.08 USD
最悪のトレード:
-6.39 USD
総利益:
90.45 USD (5 387 pips)
総損失:
-22.07 USD (1 817 pips)
最大連続の勝ち:
6 (13.77 USD)
最大連続利益:
27.08 USD (1)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
49.12%
最大入金額:
3.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
9.98
長いトレード:
31 (96.88%)
短いトレード:
1 (3.13%)
プロフィットファクター:
4.10
期待されたペイオフ:
2.14 USD
平均利益:
3.77 USD
平均損失:
-2.76 USD
最大連続の負け:
2 (-6.85 USD)
最大連続損失:
-6.85 USD (2)
月間成長:
3.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.85 USD (0.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.33% (5.89 USD)
エクイティによる:
3.24% (60.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USOILm
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USOILm
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USOILm
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.08 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +13.77 USD
最大連続損失: -6.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
