- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
150
盈利交易:
129 (86.00%)
亏损交易:
21 (14.00%)
最好交易:
9.32 EUR
最差交易:
-37.10 EUR
毛利:
126.68 EUR (16 956 pips)
毛利亏损:
-99.77 EUR (11 322 pips)
最大连续赢利:
22 (23.20 EUR)
最大连续盈利:
23.20 EUR (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
29.19%
最大入金加载:
4.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.69
长期交易:
82 (54.67%)
短期交易:
68 (45.33%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.18 EUR
平均利润:
0.98 EUR
平均损失:
-4.75 EUR
最大连续失误:
2 (-25.13 EUR)
最大连续亏损:
-37.10 EUR (1)
每月增长:
5.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
38.79 EUR (7.15%)
相对跌幅:
结余:
7.15% (38.79 EUR)
净值:
24.38% (128.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.32 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +23.20 EUR
最大连续亏损: -25.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
a professional scalping EA for MetaTrader 4 that trades XAUUSD, precise entries, automated trade management, and proven high performance.
