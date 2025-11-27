信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DAPPIE77
David A P Gutomo

DAPPIE77

David A P Gutomo
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
增长自 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
150
盈利交易:
129 (86.00%)
亏损交易:
21 (14.00%)
最好交易:
9.32 EUR
最差交易:
-37.10 EUR
毛利:
126.68 EUR (16 956 pips)
毛利亏损:
-99.77 EUR (11 322 pips)
最大连续赢利:
22 (23.20 EUR)
最大连续盈利:
23.20 EUR (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
29.19%
最大入金加载:
4.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.69
长期交易:
82 (54.67%)
短期交易:
68 (45.33%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.18 EUR
平均利润:
0.98 EUR
平均损失:
-4.75 EUR
最大连续失误:
2 (-25.13 EUR)
最大连续亏损:
-37.10 EUR (1)
每月增长:
5.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
38.79 EUR (7.15%)
相对跌幅:
结余:
7.15% (38.79 EUR)
净值:
24.38% (128.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.32 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +23.20 EUR
最大连续亏损: -25.13 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
a professional scalping EA for MetaTrader 4 that trades XAUUSD,  precise entries, automated trade management, and proven high performance.
没有评论
2025.12.17 21:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 09:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册