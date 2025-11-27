- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
3.51 EUR
Worst Trade:
-2.89 EUR
Profitto lordo:
15.07 EUR (1 982 pips)
Perdita lorda:
-3.60 EUR (368 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.33 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
10 (55.56%)
Short Trade:
8 (44.44%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
0.64 EUR
Profitto medio:
1.00 EUR
Perdita media:
-1.20 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.89 EUR (1)
Crescita mensile:
2.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.89 EUR (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.51 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.89 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
a professional scalping EA for MetaTrader 4 that trades XAUUSD, precise entries, automated trade management, and proven high performance.
Non ci sono recensioni