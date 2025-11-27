- Прирост
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
129 (86.00%)
Убыточных трейдов:
21 (14.00%)
Лучший трейд:
9.32 EUR
Худший трейд:
-37.10 EUR
Общая прибыль:
126.68 EUR (16 956 pips)
Общий убыток:
-99.77 EUR (11 322 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (23.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
23.20 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
29.19%
Макс. загрузка депозита:
4.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
82 (54.67%)
Коротких трейдов:
68 (45.33%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.18 EUR
Средняя прибыль:
0.98 EUR
Средний убыток:
-4.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-25.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-37.10 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
38.79 EUR (7.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.15% (38.79 EUR)
По эквити:
24.38% (128.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
a professional scalping EA for MetaTrader 4 that trades XAUUSD, precise entries, automated trade management, and proven high performance.
