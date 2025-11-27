СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DAPPIE77
David A P Gutomo

DAPPIE77

David A P Gutomo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
129 (86.00%)
Убыточных трейдов:
21 (14.00%)
Лучший трейд:
9.32 EUR
Худший трейд:
-37.10 EUR
Общая прибыль:
126.68 EUR (16 956 pips)
Общий убыток:
-99.77 EUR (11 322 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (23.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
23.20 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
29.19%
Макс. загрузка депозита:
4.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
82 (54.67%)
Коротких трейдов:
68 (45.33%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.18 EUR
Средняя прибыль:
0.98 EUR
Средний убыток:
-4.75 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-25.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-37.10 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
38.79 EUR (7.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.15% (38.79 EUR)
По эквити:
24.38% (128.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.32 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.20 EUR
Макс. убыток в серии: -25.13 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
еще 82...
a professional scalping EA for MetaTrader 4 that trades XAUUSD,  precise entries, automated trade management, and proven high performance.
Нет отзывов
2025.12.17 21:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 09:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 20:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 20:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
