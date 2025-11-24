- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
83 (88.29%)
亏损交易:
11 (11.70%)
最好交易:
106.95 USD
最差交易:
-97.50 USD
毛利:
1 368.67 USD (10 797 pips)
毛利亏损:
-514.03 USD (2 747 pips)
最大连续赢利:
40 (202.10 USD)
最大连续盈利:
816.02 USD (24)
夏普比率:
0.32
交易活动:
39.27%
最大入金加载:
33.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.19
长期交易:
54 (57.45%)
短期交易:
40 (42.55%)
利润因子:
2.66
预期回报:
9.09 USD
平均利润:
16.49 USD
平均损失:
-46.73 USD
最大连续失误:
10 (-381.73 USD)
最大连续亏损:
-381.73 USD (10)
每月增长:
45.19%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.60 USD
最大值:
390.28 USD (12.47%)
相对跌幅:
结余:
18.42% (388.18 USD)
净值:
22.69% (477.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|855
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +106.95 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +202.10 USD
最大连续亏损: -381.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
