- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
83 (88.29%)
Убыточных трейдов:
11 (11.70%)
Лучший трейд:
106.95 USD
Худший трейд:
-97.50 USD
Общая прибыль:
1 368.67 USD (10 797 pips)
Общий убыток:
-514.03 USD (2 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (202.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
816.02 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
35.86%
Макс. загрузка депозита:
33.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.19
Длинных трейдов:
54 (57.45%)
Коротких трейдов:
40 (42.55%)
Профит фактор:
2.66
Мат. ожидание:
9.09 USD
Средняя прибыль:
16.49 USD
Средний убыток:
-46.73 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-381.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-381.73 USD (10)
Прирост в месяц:
45.19%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.60 USD
Максимальная:
390.28 USD (12.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.42% (388.18 USD)
По эквити:
22.69% (477.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|855
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
84%
94
88%
36%
2.66
9.09
USD
USD
23%
1:500