- 자본
- 축소
트레이드:
139
이익 거래:
121 (87.05%)
손실 거래:
18 (12.95%)
최고의 거래:
106.95 USD
최악의 거래:
-97.50 USD
총 수익:
1 653.08 USD (14 478 pips)
총 손실:
-1 011.95 USD (6 446 pips)
연속 최대 이익:
50 (290.15 USD)
연속 최대 이익:
816.02 USD (24)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
48.09%
최대 입금량:
51.63%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
74 (53.24%)
숏(주식차입매도):
65 (46.76%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
4.61 USD
평균 이익:
13.66 USD
평균 손실:
-56.22 USD
연속 최대 손실:
10 (-381.73 USD)
연속 최대 손실:
-381.73 USD (10)
월별 성장률:
-15.97%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.60 USD
최대한의:
480.99 USD (15.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.63% (479.04 USD)
자본금별:
49.65% (1 019.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|641
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +106.95 USD
최악의 거래: -98 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +290.15 USD
연속 최대 손실: -381.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
32%
0
0
USD
USD
957
USD
USD
7
83%
139
87%
48%
1.63
4.61
USD
USD
50%
1:500