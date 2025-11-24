- 成長
- ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
88 (88.88%)
損失トレード:
11 (11.11%)
ベストトレード:
106.95 USD
最悪のトレード:
-97.50 USD
総利益:
1 387.87 USD (11 193 pips)
総損失:
-514.78 USD (2 747 pips)
最大連続の勝ち:
45 (221.30 USD)
最大連続利益:
816.02 USD (24)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
40.34%
最大入金額:
33.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
54 (54.55%)
短いトレード:
45 (45.45%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
8.82 USD
平均利益:
15.77 USD
平均損失:
-46.80 USD
最大連続の負け:
10 (-381.73 USD)
最大連続損失:
-381.73 USD (10)
月間成長:
44.84%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.60 USD
最大の:
390.28 USD (12.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.42% (388.18 USD)
エクイティによる:
22.69% (477.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|874
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
47%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
84%
99
88%
40%
2.69
8.82
USD
USD
23%
1:500