交易:
86
盈利交易:
64 (74.41%)
亏损交易:
22 (25.58%)
最好交易:
0.43 EUR
最差交易:
-0.85 EUR
毛利:
21.19 EUR (2 599 pips)
毛利亏损:
-17.85 EUR (1 821 pips)
最大连续赢利:
9 (3.15 EUR)
最大连续盈利:
3.15 EUR (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
17.76%
最大入金加载:
8.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.97
长期交易:
44 (51.16%)
短期交易:
42 (48.84%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.04 EUR
平均利润:
0.33 EUR
平均损失:
-0.81 EUR
最大连续失误:
4 (-3.14 EUR)
最大连续亏损:
-3.14 EUR (4)
每月增长:
1.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 EUR
最大值:
3.44 EUR (3.30%)
相对跌幅:
结余:
3.27% (3.40 EUR)
净值:
7.33% (7.45 EUR)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
EURUSD
86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
EURUSD
4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
EURUSD
778
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.43 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3.15 EUR
最大连续亏损: -3.14 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
