Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
64 (74.41%)
Убыточных трейдов:
22 (25.58%)
Лучший трейд:
0.43 EUR
Худший трейд:
-0.85 EUR
Общая прибыль:
21.19 EUR (2 599 pips)
Общий убыток:
-17.85 EUR (1 821 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.15 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
17.76%
Макс. загрузка депозита:
8.49%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
44 (51.16%)
Коротких трейдов:
42 (48.84%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.04 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.14 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 EUR
Максимальная:
3.44 EUR (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (3.40 EUR)
По эквити:
7.33% (7.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|778
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.43 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3.15 EUR
Макс. убыток в серии: -3.14 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Нет отзывов
