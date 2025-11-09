СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 2
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 2

Filippo Mugnaini
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
64 (74.41%)
Убыточных трейдов:
22 (25.58%)
Лучший трейд:
0.43 EUR
Худший трейд:
-0.85 EUR
Общая прибыль:
21.19 EUR (2 599 pips)
Общий убыток:
-17.85 EUR (1 821 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.15 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
17.76%
Макс. загрузка депозита:
8.49%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
44 (51.16%)
Коротких трейдов:
42 (48.84%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.04 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-3.14 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 EUR
Максимальная:
3.44 EUR (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.27% (3.40 EUR)
По эквити:
7.33% (7.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 778
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.43 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3.15 EUR
Макс. убыток в серии: -3.14 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 08:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 18:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 10:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 04:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DT INTRADAY 2
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
103
EUR
8
100%
86
74%
18%
1.18
0.04
EUR
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.