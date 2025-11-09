SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DT INTRADAY
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY

Filippo Mugnaini
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
0.38 EUR
Worst Trade:
-0.38 EUR
Profitto lordo:
1.89 EUR (231 pips)
Perdita lorda:
-0.96 EUR (82 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.96 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.09 EUR
Profitto medio:
0.24 EUR
Perdita media:
-0.48 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.38 EUR (1)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 EUR
Massimale:
0.63 EUR (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 149
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.38 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 più
Non ci sono recensioni
2025.11.16 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
