- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
24 (53.33%)
亏损交易:
21 (46.67%)
最好交易:
12.41 USD
最差交易:
-6.72 USD
毛利:
100.01 USD (9 748 pips)
毛利亏损:
-100.61 USD (7 141 pips)
最大连续赢利:
7 (23.75 USD)
最大连续盈利:
23.75 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
74.52%
最大入金加载:
0.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.01
长期交易:
37 (82.22%)
短期交易:
8 (17.78%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
4.17 USD
平均损失:
-4.79 USD
最大连续失误:
8 (-38.19 USD)
最大连续亏损:
-38.19 USD (8)
每月增长:
2.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
53.96 USD
最大值:
59.69 USD (2.98%)
相对跌幅:
结余:
2.97% (59.66 USD)
净值:
0.72% (14.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|33
|USDJPYu
|7
|EURUSDu
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDu
|-29
|USDJPYu
|14
|EURUSDu
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDu
|20
|USDJPYu
|1.6K
|EURUSDu
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.41 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.75 USD
最大连续亏损: -38.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
9
0%
45
53%
75%
0.99
-0.01
USD
USD
3%
1:500