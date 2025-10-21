- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
24 (53.33%)
Убыточных трейдов:
21 (46.67%)
Лучший трейд:
12.41 USD
Худший трейд:
-6.72 USD
Общая прибыль:
100.01 USD (9 748 pips)
Общий убыток:
-100.61 USD (7 141 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (23.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.75 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
74.52%
Макс. загрузка депозита:
0.51%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
37 (82.22%)
Коротких трейдов:
8 (17.78%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
4.17 USD
Средний убыток:
-4.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-38.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.19 USD (8)
Прирост в месяц:
2.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.96 USD
Максимальная:
59.69 USD (2.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.97% (59.66 USD)
По эквити:
0.72% (14.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|33
|USDJPYu
|7
|EURUSDu
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDu
|-29
|USDJPYu
|14
|EURUSDu
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDu
|20
|USDJPYu
|1.6K
|EURUSDu
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +12.41 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.75 USD
Макс. убыток в серии: -38.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
9
0%
45
53%
75%
0.99
-0.01
USD
USD
3%
1:500