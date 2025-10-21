- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
24 (53.33%)
Negociações com perda:
21 (46.67%)
Melhor negociação:
12.41 USD
Pior negociação:
-6.72 USD
Lucro bruto:
100.01 USD (9 748 pips)
Perda bruta:
-100.61 USD (7 141 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (23.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.75 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
74.52%
Depósito máximo carregado:
0.51%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.01
Negociações longas:
37 (82.22%)
Negociações curtas:
8 (17.78%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
4.17 USD
Perda média:
-4.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-38.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.19 USD (8)
Crescimento mensal:
2.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.96 USD
Máximo:
59.69 USD (2.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.97% (59.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.72% (14.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|33
|USDJPYu
|7
|EURUSDu
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDu
|-29
|USDJPYu
|14
|EURUSDu
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDu
|20
|USDJPYu
|1.6K
|EURUSDu
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.41 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +23.75 USD
Máxima perda consecutiva: -38.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
9
0%
45
53%
75%
0.99
-0.01
USD
USD
3%
1:500