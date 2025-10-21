- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
24 (53.33%)
損失トレード:
21 (46.67%)
ベストトレード:
12.41 USD
最悪のトレード:
-6.72 USD
総利益:
100.01 USD (9 748 pips)
総損失:
-100.61 USD (7 141 pips)
最大連続の勝ち:
7 (23.75 USD)
最大連続利益:
23.75 USD (7)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
74.52%
最大入金額:
0.51%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
37 (82.22%)
短いトレード:
8 (17.78%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
4.17 USD
平均損失:
-4.79 USD
最大連続の負け:
8 (-38.19 USD)
最大連続損失:
-38.19 USD (8)
月間成長:
2.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.96 USD
最大の:
59.69 USD (2.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.97% (59.66 USD)
エクイティによる:
0.72% (14.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDu
|33
|USDJPYu
|7
|EURUSDu
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDu
|-29
|USDJPYu
|14
|EURUSDu
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDu
|20
|USDJPYu
|1.6K
|EURUSDu
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.41 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23.75 USD
最大連続損失: -38.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
42
USD
USD
9
0%
45
53%
75%
0.99
-0.01
USD
USD
3%
1:500