ZETX: Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF
今日ZETX汇率已更改10.13%。当日，交易品种以低点32.27和高点37.03进行交易。
关注Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ZETX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票今天的定价为36.96。它在32.27 - 37.03范围内交易，昨天的收盘价为33.56，交易量达到23。ZETX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF目前的价值为36.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注95.56%和USD。实时查看图表以跟踪ZETX走势。
如何购买ZETX股票？
您可以以36.96的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票。订单通常设置在36.96或37.26附近，而23和10.53%显示市场活动。立即关注ZETX的实时图表更新。
如何投资ZETX股票？
投资Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF需要考虑年度范围11.82 - 37.03和当前价格36.96。许多人在以36.96或37.26下订单之前，会比较64.27%和。实时查看ZETX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF的最高价格是37.03。在11.82 - 37.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF（ZETX）的最低价格为11.82。将其与当前的36.96和11.82 - 37.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZETX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZETX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.56和95.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.56
- 开盘价
- 33.44
- 卖价
- 36.96
- 买价
- 37.26
- 最低价
- 32.27
- 最高价
- 37.03
- 交易量
- 23
- 日变化
- 10.13%
- 月变化
- 64.27%
- 6个月变化
- 125.92%
- 年变化
- 95.56%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%