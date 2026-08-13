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ZETX: Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF

36.96 USD 3.40 (10.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZETX汇率已更改10.13%。当日，交易品种以低点32.27和高点37.03进行交易。

关注Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZETX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票今天的定价为36.96。它在32.27 - 37.03范围内交易，昨天的收盘价为33.56，交易量达到23。ZETX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF目前的价值为36.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注95.56%和USD。实时查看图表以跟踪ZETX走势。

如何购买ZETX股票？

您可以以36.96的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票。订单通常设置在36.96或37.26附近，而23和10.53%显示市场活动。立即关注ZETX的实时图表更新。

如何投资ZETX股票？

投资Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF需要考虑年度范围11.82 - 37.03和当前价格36.96。许多人在以36.96或37.26下订单之前，会比较64.27%和。实时查看ZETX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF的最高价格是37.03。在11.82 - 37.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF（ZETX）的最低价格为11.82。将其与当前的36.96和11.82 - 37.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZETX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZETX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2x Long ZETA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.56和95.56%中可见。

日范围
32.27 37.03
年范围
11.82 37.03
前一天收盘价
33.56
开盘价
33.44
卖价
36.96
买价
37.26
最低价
32.27
最高价
37.03
交易量
23
日变化
10.13%
月变化
64.27%
6个月变化
125.92%
年变化
95.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%