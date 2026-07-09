YINN: 三倍做多富时中国ETF
今日YINN汇率已更改-6.93%。当日，交易品种以低点29.95和高点30.49进行交易。
关注三倍做多富时中国ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YINN新闻
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常见问题解答
YINN股票今天的价格是多少？
三倍做多富时中国ETF股票今天的定价为30.07。它在29.95 - 30.49范围内交易，昨天的收盘价为32.31，交易量达到2057。YINN的实时价格图表显示了这些更新。
三倍做多富时中国ETF股票是否支付股息？
三倍做多富时中国ETF目前的价值为30.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.19%和USD。实时查看图表以跟踪YINN走势。
如何购买YINN股票？
您可以以30.07的当前价格购买三倍做多富时中国ETF股票。订单通常设置在30.07或30.37附近，而2057和-1.28%显示市场活动。立即关注YINN的实时图表更新。
如何投资YINN股票？
投资三倍做多富时中国ETF需要考虑年度范围20.69 - 53.23和当前价格30.07。许多人在以30.07或30.37下订单之前，会比较-6.44%和。实时查看YINN价格图表，了解每日变化。
三倍做多富时中国ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，三倍做多富时中国ETF的最高价格是53.23。在20.69 - 53.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪三倍做多富时中国ETF的绩效。
三倍做多富时中国ETF股票的最低价格是多少？
三倍做多富时中国ETF（YINN）的最低价格为20.69。将其与当前的30.07和20.69 - 53.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YINN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YINN股票是什么时候拆分的？
三倍做多富时中国ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.31和-43.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.31
- 开盘价
- 30.46
- 卖价
- 30.07
- 买价
- 30.37
- 最低价
- 29.95
- 最高价
- 30.49
- 交易量
- 2.057 K
- 日变化
- -6.93%
- 月变化
- -6.44%
- 6个月变化
- -14.67%
- 年变化
- -43.19%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%