报价部分
货币 / XPEG
回到股票

XPEG: Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF

4.00 USD 0.10 (2.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XPEG汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点3.88和高点4.00进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XPEG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票今天的定价为4.00。它在3.88 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为4.10，交易量达到35。XPEG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF目前的价值为4.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.83%和USD。实时查看图表以跟踪XPEG走势。

如何购买XPEG股票？

您可以以4.00的当前价格购买Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票。订单通常设置在4.00或4.30附近，而35和2.30%显示市场活动。立即关注XPEG的实时图表更新。

如何投资XPEG股票？

投资Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF需要考虑年度范围3.83 - 15.89和当前价格4.00。许多人在以4.00或4.30下订单之前，会比较-12.47%和。实时查看XPEG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF的最高价格是15.89。在3.83 - 15.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF（XPEG）的最低价格为3.83。将其与当前的4.00和3.83 - 15.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XPEG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.10和-74.83%中可见。

日范围
3.88 4.00
年范围
3.83 15.89
前一天收盘价
4.10
开盘价
3.91
卖价
4.00
买价
4.30
最低价
3.88
最高价
4.00
交易量
35
日变化
-2.44%
月变化
-12.47%
6个月变化
-58.33%
年变化
-74.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%