XPEG: Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
今日XPEG汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点3.88和高点4.00进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XPEG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票今天的定价为4.00。它在3.88 - 4.00范围内交易，昨天的收盘价为4.10，交易量达到35。XPEG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF目前的价值为4.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.83%和USD。实时查看图表以跟踪XPEG走势。
如何购买XPEG股票？
您可以以4.00的当前价格购买Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票。订单通常设置在4.00或4.30附近，而35和2.30%显示市场活动。立即关注XPEG的实时图表更新。
如何投资XPEG股票？
投资Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF需要考虑年度范围3.83 - 15.89和当前价格4.00。许多人在以4.00或4.30下订单之前，会比较-12.47%和。实时查看XPEG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF的最高价格是15.89。在3.83 - 15.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF（XPEG）的最低价格为3.83。将其与当前的4.00和3.83 - 15.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPEG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XPEG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.10和-74.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.10
- 开盘价
- 3.91
- 卖价
- 4.00
- 买价
- 4.30
- 最低价
- 3.88
- 最高价
- 4.00
- 交易量
- 35
- 日变化
- -2.44%
- 月变化
- -12.47%
- 6个月变化
- -58.33%
- 年变化
- -74.83%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%