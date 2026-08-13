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XLVI: The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund

27.01 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XLVI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点26.93和高点27.05进行交易。

关注The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XLVI股票今天的价格是多少？

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为27.01。它在26.93 - 27.05范围内交易，昨天的收盘价为26.98，交易量达到37。XLVI的实时价格图表显示了这些更新。

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为27.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪XLVI走势。

如何购买XLVI股票？

您可以以27.01的当前价格购买The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在27.01或27.31附近，而37和0.04%显示市场活动。立即关注XLVI的实时图表更新。

如何投资XLVI股票？

投资The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围24.20 - 27.12和当前价格27.01。许多人在以27.01或27.31下订单之前，会比较2.54%和。实时查看XLVI价格图表，了解每日变化。

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是27.12。在24.20 - 27.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLVI）的最低价格为24.20。将其与当前的27.01和24.20 - 27.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLVI股票是什么时候拆分的？

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.98和8.26%中可见。

日范围
26.93 27.05
年范围
24.20 27.12
前一天收盘价
26.98
开盘价
27.00
卖价
27.01
买价
27.31
最低价
26.93
最高价
27.05
交易量
37
日变化
0.11%
月变化
2.54%
6个月变化
1.16%
年变化
8.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%