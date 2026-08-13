XLVI: The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund
今日XLVI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点26.93和高点27.05进行交易。
关注The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XLVI股票今天的价格是多少？
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为27.01。它在26.93 - 27.05范围内交易，昨天的收盘价为26.98，交易量达到37。XLVI的实时价格图表显示了这些更新。
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为27.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪XLVI走势。
如何购买XLVI股票？
您可以以27.01的当前价格购买The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在27.01或27.31附近，而37和0.04%显示市场活动。立即关注XLVI的实时图表更新。
如何投资XLVI股票？
投资The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围24.20 - 27.12和当前价格27.01。许多人在以27.01或27.31下订单之前，会比较2.54%和。实时查看XLVI价格图表，了解每日变化。
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是27.12。在24.20 - 27.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLVI）的最低价格为24.20。将其与当前的27.01和24.20 - 27.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLVI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLVI股票是什么时候拆分的？
The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.98和8.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.98
- 开盘价
- 27.00
- 卖价
- 27.01
- 买价
- 27.31
- 最低价
- 26.93
- 最高价
- 27.05
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 2.54%
- 6个月变化
- 1.16%
- 年变化
- 8.26%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%