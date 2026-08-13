XLFI: The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund
今日XLFI汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点24.36和高点24.47进行交易。
关注The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XLFI股票今天的价格是多少？
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为24.46。它在24.36 - 24.47范围内交易，昨天的收盘价为24.37，交易量达到16。XLFI的实时价格图表显示了这些更新。
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.69%和USD。实时查看图表以跟踪XLFI走势。
如何购买XLFI股票？
您可以以24.46的当前价格购买The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而16和0.41%显示市场活动。立即关注XLFI的实时图表更新。
如何投资XLFI股票？
投资The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围21.87 - 25.48和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较0.91%和。实时查看XLFI价格图表，了解每日变化。
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是25.48。在21.87 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLFI）的最低价格为21.87。将其与当前的24.46和21.87 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLFI股票是什么时候拆分的？
The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.37和-1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.37
- 开盘价
- 24.36
- 卖价
- 24.46
- 买价
- 24.76
- 最低价
- 24.36
- 最高价
- 24.47
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 5.75%
- 年变化
- -1.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%