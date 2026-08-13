报价部分
货币 / XLEI
回到股票

XLEI: The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

27.41 USD 0.25 (0.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XLEI汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点27.18和高点27.45进行交易。

关注The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XLEI股票今天的价格是多少？

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为27.41。它在27.18 - 27.45范围内交易，昨天的收盘价为27.16，交易量达到335。XLEI的实时价格图表显示了这些更新。

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为27.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.65%和USD。实时查看图表以跟踪XLEI走势。

如何购买XLEI股票？

您可以以27.41的当前价格购买The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在27.41或27.71附近，而335和0.74%显示市场活动。立即关注XLEI的实时图表更新。

如何投资XLEI股票？

投资The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围23.66 - 29.50和当前价格27.41。许多人在以27.41或27.71下订单之前，会比较2.47%和。实时查看XLEI价格图表，了解每日变化。

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是29.50。在23.66 - 29.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLEI）的最低价格为23.66。将其与当前的27.41和23.66 - 29.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLEI股票是什么时候拆分的？

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.16和10.65%中可见。

日范围
27.18 27.45
年范围
23.66 29.50
前一天收盘价
27.16
开盘价
27.21
卖价
27.41
买价
27.71
最低价
27.18
最高价
27.45
交易量
335
日变化
0.92%
月变化
2.47%
6个月变化
3.01%
年变化
10.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%