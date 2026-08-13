XLEI: The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
今日XLEI汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点27.18和高点27.45进行交易。
关注The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XLEI股票今天的价格是多少？
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为27.41。它在27.18 - 27.45范围内交易，昨天的收盘价为27.16，交易量达到335。XLEI的实时价格图表显示了这些更新。
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为27.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.65%和USD。实时查看图表以跟踪XLEI走势。
如何购买XLEI股票？
您可以以27.41的当前价格购买The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在27.41或27.71附近，而335和0.74%显示市场活动。立即关注XLEI的实时图表更新。
如何投资XLEI股票？
投资The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围23.66 - 29.50和当前价格27.41。许多人在以27.41或27.71下订单之前，会比较2.47%和。实时查看XLEI价格图表，了解每日变化。
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是29.50。在23.66 - 29.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLEI）的最低价格为23.66。将其与当前的27.41和23.66 - 29.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLEI股票是什么时候拆分的？
The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.16和10.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.16
- 开盘价
- 27.21
- 卖价
- 27.41
- 买价
- 27.71
- 最低价
- 27.18
- 最高价
- 27.45
- 交易量
- 335
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- 3.01%
- 年变化
- 10.65%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%