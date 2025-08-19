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VRIG: Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

25.10 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VRIG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.09和高点25.10进行交易。

关注Invesco Variable Rate Investment Grade ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRIG新闻

常见问题解答

VRIG股票今天的价格是多少？

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF股票今天的定价为25.10。它在25.09 - 25.10范围内交易，昨天的收盘价为25.09，交易量达到327。VRIG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF股票是否支付股息？

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF目前的价值为25.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.04%和USD。实时查看图表以跟踪VRIG走势。

如何购买VRIG股票？

您可以以25.10的当前价格购买Invesco Variable Rate Investment Grade ETF股票。订单通常设置在25.10或25.40附近，而327和0.04%显示市场活动。立即关注VRIG的实时图表更新。

如何投资VRIG股票？

投资Invesco Variable Rate Investment Grade ETF需要考虑年度范围25.00 - 25.18和当前价格25.10。许多人在以25.10或25.40下订单之前，会比较0.08%和。实时查看VRIG价格图表，了解每日变化。

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Variable Rate Investment Grade ETF的最高价格是25.18。在25.00 - 25.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Variable Rate Investment Grade ETF的绩效。

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF（VRIG）的最低价格为25.00。将其与当前的25.10和25.00 - 25.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VRIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VRIG股票是什么时候拆分的？

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.09和0.04%中可见。

日范围
25.09 25.10
年范围
25.00 25.18
前一天收盘价
25.09
开盘价
25.09
卖价
25.10
买价
25.40
最低价
25.09
最高价
25.10
交易量
327
日变化
0.04%
月变化
0.08%
6个月变化
0.00%
年变化
0.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%