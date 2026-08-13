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VPV: 范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金

11.24 USD 0.02 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VPV汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点11.19和高点11.29进行交易。

关注范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

VPV股票今天的价格是多少？

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票今天的定价为11.24。它在11.19 - 11.29范围内交易，昨天的收盘价为11.22，交易量达到55。VPV的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票是否支付股息？

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金目前的价值为11.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.63%和USD。实时查看图表以跟踪VPV走势。

如何购买VPV股票？

您可以以11.24的当前价格购买范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票。订单通常设置在11.24或11.54附近，而55和0.45%显示市场活动。立即关注VPV的实时图表更新。

如何投资VPV股票？

投资范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金需要考虑年度范围9.96 - 11.50和当前价格11.24。许多人在以11.24或11.54下订单之前，会比较3.02%和。实时查看VPV价格图表，了解每日变化。

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金的最高价格是11.50。在9.96 - 11.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金的绩效。

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票的最低价格是多少？

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金（VPV）的最低价格为9.96。将其与当前的11.24和9.96 - 11.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VPV股票是什么时候拆分的？

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.22和12.63%中可见。

日范围
11.19 11.29
年范围
9.96 11.50
前一天收盘价
11.22
开盘价
11.19
卖价
11.24
买价
11.54
最低价
11.19
最高价
11.29
交易量
55
日变化
0.18%
月变化
3.02%
6个月变化
4.27%
年变化
12.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%