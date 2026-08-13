VPV股票今天的价格是多少？ 范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票今天的定价为11.24。它在11.19 - 11.29范围内交易，昨天的收盘价为11.22，交易量达到55。VPV的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票是否支付股息？ 范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金目前的价值为11.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.63%和USD。实时查看图表以跟踪VPV走势。

如何购买VPV股票？ 您可以以11.24的当前价格购买范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票。订单通常设置在11.24或11.54附近，而55和0.45%显示市场活动。立即关注VPV的实时图表更新。

如何投资VPV股票？ 投资范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金需要考虑年度范围9.96 - 11.50和当前价格11.24。许多人在以11.24或11.54下订单之前，会比较3.02%和。实时查看VPV价格图表，了解每日变化。

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金的最高价格是11.50。在9.96 - 11.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金的绩效。

范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票的最低价格是多少？ 范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金（VPV）的最低价格为9.96。将其与当前的11.24和9.96 - 11.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。