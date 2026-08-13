VPV: 范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金
今日VPV汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点11.19和高点11.29进行交易。
关注范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
VPV股票今天的价格是多少？
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票今天的定价为11.24。它在11.19 - 11.29范围内交易，昨天的收盘价为11.22，交易量达到55。VPV的实时价格图表显示了这些更新。
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票是否支付股息？
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金目前的价值为11.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.63%和USD。实时查看图表以跟踪VPV走势。
如何购买VPV股票？
您可以以11.24的当前价格购买范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票。订单通常设置在11.24或11.54附近，而55和0.45%显示市场活动。立即关注VPV的实时图表更新。
如何投资VPV股票？
投资范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金需要考虑年度范围9.96 - 11.50和当前价格11.24。许多人在以11.24或11.54下订单之前，会比较3.02%和。实时查看VPV价格图表，了解每日变化。
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金的最高价格是11.50。在9.96 - 11.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金的绩效。
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金股票的最低价格是多少？
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金（VPV）的最低价格为9.96。将其与当前的11.24和9.96 - 11.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VPV股票是什么时候拆分的？
范·卡本宾夕法尼亚市政债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.22和12.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.22
- 开盘价
- 11.19
- 卖价
- 11.24
- 买价
- 11.54
- 最低价
- 11.19
- 最高价
- 11.29
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 3.02%
- 6个月变化
- 4.27%
- 年变化
- 12.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%