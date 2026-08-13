VGM: 范·卡本市政债券分级投资信托
今日VGM汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.39和高点10.47进行交易。
关注范·卡本市政债券分级投资信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
VGM股票今天的价格是多少？
范·卡本市政债券分级投资信托股票今天的定价为10.41。它在10.39 - 10.47范围内交易，昨天的收盘价为10.39，交易量达到116。VGM的实时价格图表显示了这些更新。
范·卡本市政债券分级投资信托股票是否支付股息？
范·卡本市政债券分级投资信托目前的价值为10.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.46%和USD。实时查看图表以跟踪VGM走势。
如何购买VGM股票？
您可以以10.41的当前价格购买范·卡本市政债券分级投资信托股票。订单通常设置在10.41或10.71附近，而116和0.00%显示市场活动。立即关注VGM的实时图表更新。
如何投资VGM股票？
投资范·卡本市政债券分级投资信托需要考虑年度范围9.50 - 10.66和当前价格10.41。许多人在以10.41或10.71下订单之前，会比较2.76%和。实时查看VGM价格图表，了解每日变化。
范·卡本市政债券分级投资信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，范·卡本市政债券分级投资信托的最高价格是10.66。在9.50 - 10.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本市政债券分级投资信托的绩效。
范·卡本市政债券分级投资信托股票的最低价格是多少？
范·卡本市政债券分级投资信托（VGM）的最低价格为9.50。将其与当前的10.41和9.50 - 10.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGM股票是什么时候拆分的？
范·卡本市政债券分级投资信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.39和9.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.39
- 开盘价
- 10.41
- 卖价
- 10.41
- 买价
- 10.71
- 最低价
- 10.39
- 最高价
- 10.47
- 交易量
- 116
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- -1.05%
- 年变化
- 9.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%