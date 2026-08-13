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VGM: 范·卡本市政债券分级投资信托

10.41 USD 0.02 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VGM汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.39和高点10.47进行交易。

关注范·卡本市政债券分级投资信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VGM股票今天的价格是多少？

范·卡本市政债券分级投资信托股票今天的定价为10.41。它在10.39 - 10.47范围内交易，昨天的收盘价为10.39，交易量达到116。VGM的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本市政债券分级投资信托股票是否支付股息？

范·卡本市政债券分级投资信托目前的价值为10.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.46%和USD。实时查看图表以跟踪VGM走势。

如何购买VGM股票？

您可以以10.41的当前价格购买范·卡本市政债券分级投资信托股票。订单通常设置在10.41或10.71附近，而116和0.00%显示市场活动。立即关注VGM的实时图表更新。

如何投资VGM股票？

投资范·卡本市政债券分级投资信托需要考虑年度范围9.50 - 10.66和当前价格10.41。许多人在以10.41或10.71下订单之前，会比较2.76%和。实时查看VGM价格图表，了解每日变化。

范·卡本市政债券分级投资信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，范·卡本市政债券分级投资信托的最高价格是10.66。在9.50 - 10.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本市政债券分级投资信托的绩效。

范·卡本市政债券分级投资信托股票的最低价格是多少？

范·卡本市政债券分级投资信托（VGM）的最低价格为9.50。将其与当前的10.41和9.50 - 10.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGM股票是什么时候拆分的？

范·卡本市政债券分级投资信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.39和9.46%中可见。

日范围
10.39 10.47
年范围
9.50 10.66
前一天收盘价
10.39
开盘价
10.41
卖价
10.41
买价
10.71
最低价
10.39
最高价
10.47
交易量
116
日变化
0.19%
月变化
2.76%
6个月变化
-1.05%
年变化
9.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%