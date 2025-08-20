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VGI: Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest

7.42 USD 0.04 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VGI汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点7.38和高点7.44进行交易。

关注Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VGI新闻

常见问题解答

VGI股票今天的价格是多少？

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为7.42。它在7.38 - 7.44范围内交易，昨天的收盘价为7.38，交易量达到55。VGI的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为7.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.71%和USD。实时查看图表以跟踪VGI走势。

如何购买VGI股票？

您可以以7.42的当前价格购买Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在7.42或7.72附近，而55和0.54%显示市场活动。立即关注VGI的实时图表更新。

如何投资VGI股票？

投资Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围7.20 - 8.09和当前价格7.42。许多人在以7.42或7.72下订单之前，会比较1.64%和。实时查看VGI价格图表，了解每日变化。

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest的最高价格是8.09。在7.20 - 8.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest的绩效。

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest（VGI）的最低价格为7.20。将其与当前的7.42和7.20 - 8.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGI股票是什么时候拆分的？

Virtus Global Multi-Sector Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.38和-7.71%中可见。

日范围
7.38 7.44
年范围
7.20 8.09
前一天收盘价
7.38
开盘价
7.38
卖价
7.42
买价
7.72
最低价
7.38
最高价
7.44
交易量
55
日变化
0.54%
月变化
1.64%
6个月变化
-5.48%
年变化
-7.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%